Tardelli admite pressão sob a seleção por título da Copa América

A preparação da seleção brasileira para a Copa América começou com vitória por 2 a 0 sobre o México e gol do centroavante que mais tem se destacado nesta segunda passagem de Dunga como técnico. Diego Tardelli fez o segundo na vitória no Allianz Parque, neste sábado, e admitiu após o jogo que o atual elenco se sente pressionado para ser campeão continental, mesmo sem a maioria ter atuado na última Copa do Mundo.

"A gente tem uma grande responsabilidade para apagar uma imagem ruim que ficou", resumiu o jogador, ao deixar o vestiário da nova arena do Palmeiras. Diego Tardelli ganhou a tarefa de substituir Fred, atacante que decepcionou na última Copa do Mundo e marcou apenas um gol. O novo artilheiro da seleção brasileira ganhou a confiança de Dunga a ponto de ser observado com atenção pelo treinador mesmo atuando no futebol chinês, pelo Shandong Luneng.

Tardelli já começou a se destacar na seleção de Dunga ano passado, quando marcou duas vezes contra o Argentina, pelo Superclássico das Américas. "Estamos fazendo as coisas certas desde o começo. Já desde o primeiro jogo com o Dunga (contra a Colômbia), estamos jogando bem e mantemos esse mesmo espírito", comentou. O jogador foi convocado pela primeira vez para a seleção em 2009, durante a primeira passagem do técnico.

Aos 30 anos, Tardelli terá pela primeira vez a chance de disputar uma competição pelo Brasil. "Venho correspondendo, estou lutando pelo espaço e quero dar conta do recado, como venho fazendo. Podemos, sim, brigar pelo título de campeão, porque temos um ótimo elenco", afirmou. Na última Copa América a seleção caiu nas quartas de final, eliminada pelo Paraguai, nos pênaltis.