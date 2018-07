Tardelli comemora série de decisões no Atlético-MG

"Agora, começa a fase mais difícil e, por isso, temos que colocar os pés no chão. Não ganhamos nada, demos um passo importante chegando às quartas de final, mas a gente sabe que não vai ser fácil porque, daqui para frente, é briga por título no Mineiro e por classificação para a semifinal na Copa do Brasil", afirmou Tardelli, autor do segundo gol do Atlético contra o Sport.

O atacante Muriqui, que também marcou um gol na partida, comemorou a classificação, mas ressaltou que o foco já está na partida de domingo contra o Ipatinga. "Conseguimos fazer os dois gols no primeiro tempo e, no segundo tempo, marcamos bem e seguramos o resultado. Conseguimos uma vitória importante aqui, onde é muito difícil vencer o Sport. Agora, é pensar somente no Ipatinga", disse.