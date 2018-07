Tardelli comemora 'time completo' em Teófilo Otoni

"A gente estava brincando o quanto é bom estar junto nesse momento. Claro que, às vezes, precisa de um descanso, algum jogador precisa ser poupado, como no caso do Ronaldinho, mas é legal ir com o time completo. Acho que vai fazer bem para o interior, que não está acostumado a ver o nosso ídolo de perto, e vai ser bacana estar todo mundo junto", comentou Diego Tardelli.

Este será o primeiro jogo de Ronaldinho Gaúcho no interior no Campeonato Mineiro. Até aqui ele só jogou na estreia, no clássico contra o Cruzeiro que reinaugurou o Mineirão. Outra novidade na equipe será o goleiro Giovanni, substituto de Victor.

"A equipe atravessa um excelente momento, vem de vários jogos com vitória e está apresentando um bom futebol. Então, vou procurar abraçar a oportunidade da melhor maneira possível", disse o goleiro.