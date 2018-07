Tardelli diz que Atlético-MG apostará em contra-ataques

"A gente vive a expectativa de uma classificação, no ano passado, acabamos ficando nas oitavas-de-final, com o Vitória, nos pênaltis. Temos que jogar com bastante inteligência para conseguir essa vaga, jogando fechado e bem posicionado para sair no contra-ataque", afirmou.

Diego Tardelli lembrou que o Atlético derrotou o Sport por 3 a 2 no Recife, ano passado, no Campeonato Brasileiro. "A gente sabe que não é fácil jogar na Ilha, jogamos lá no ano passado e conseguimos uma vitória inédita, então, temos que jogar da mesma maneira, mas com mais atenção porque se trata de uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil", disse.