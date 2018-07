Tardelli e Guilherme retornam ao Atlético-MG nesta 5ª

Em sétimo lugar na tabela de classificação no início desta rodada, o Atlético busca uma vitória para se aproximar do G4, depois de um primeiro turno de altos e baixos, com direito a troca de treinador ainda na segunda rodada, após a eliminação na Copa Libertadores.

De acordo com Culpi, o calendário alterado graças à Copa do Mundo contribuiu para o grande número de atletas lesionados. "É uma rotina muito intensa, de dois ou três jogos na semana. O calendário precisa ser revisto porque quem sofre não é só quem joga. É o público, que perde no espetáculo, somos todos", defendeu.

Graças ao número de atletas lesionados, Levir Culpi também vem promovendo atletas da base. Além do atacante Carlos, que deve substituir Diego Tardelli no segundo tempo, o treinador colocou em campo o volante Eduardo e o meia Dodô. Em São Paulo, o goleiro Uilson, também do time júnior, vai ficar no banco de reservas.

Mas o maior destaque do ano é para o zagueiro Jemerson, promovido por Levir Culpi e que assegurou a titularidade ao lado de Leonardo Silva. "É um jogador forte, de boa movimentação, que tem se apresentado muito bem, até fez gol", elogiou o treinador.