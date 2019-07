Tardelli e Maicon viram dúvidas de última hora no Grêmio para jogo com o Bahia

O Grêmio poderá ter dois desfalques de última hora para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, que acontece nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio: o capitão Maicon e o atacante Diego Tardelli.

LEIA TAMBÉM > Rodriguinho passará por cirurgia na região lombar e vira desfalque no Cruzeiro

Carregado por integrantes do departamento médico, o volante abandonou o treino recreativo da tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, após sentir uma pancada no pé tornozelo, logo no início da atividade. Caso não tenha condição de jogo, Maicon deve ser substituído por Rômulo, uma vez que seu substituto imediato, Michel ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Outra ausência na partida contra os baianos pode ser a de Diego Tardelli. O atacante, principal contratação gremista da temporada, não foi visto entre os atletas na parte em que a movimentação esteve aberta à imprensa. A comissão técnica ainda não se pronunciou sobre a situação clínica do jogador, que tem como reservas imediatos Felipe Vizeu e André, que entrariam na equipe para o recuo de Luan ao setor de armação.

Em compensação, o meia-atacante Everton, campeão no último domingo da Copa América pela seleção brasileira, retornou às atividades no CT da equipe nesta terça e, ainda aguardando por um possível negociação ao futebol europeu, deve estar à disposição do técnico Renato Gaúcho no duelo ante o Bahia.

Na parte defensiva, Geromel e Kannemann treinaram normalmente e devem voltar a formar a dupla que se consagrou no título da Copa Libertadores de 2017. A parceria não atua desde o jogo contra o Corinthians, em 11 de maio, pela quarta rodada do Brasileirão, quando o argentino sentiu uma lesão na vértebra.