Tardelli e Renato Augusto treinam no Ninho do Urubu para jogos da seleção

Dois jogadores já iniciaram os preparativos para os dois próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O meia Renato Augusto e o atacante Diego Tardelli foram nesta quarta-feira ao Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, onde realizaram atividades físicas.

Tardelli e Renato Augusto estão em clubes do futebol chinês - Shandong Luneng e Beijing Guoan, respectivamente -, sendo que seus times não têm compromissos nos próximos dias. Assim, puderam chegar antes ao Brasil e agora trabalham para não se apresentarem ao técnico Tite sem ritmo de jogo.

Renato Augusto, considerado titular da seleção, disputou sua última partida na sexta-feira, na derrota do Beijing Guoan para o Shanghai SIPG, por 1 a 0, pelo Campeonato Chinês. Já Tardelli, uma das novidades da convocação do treinador, atuou pela última vez em 19 de setembro, no empate sem gols entre Shandong Luneng e Shanghai Shenhua, também pelo torneio nacional.

Na última terça-feira, Tardelli, sob a companhia do fisioterapeuta Bruno Mazziotti, trabalhou no CT do Corinthians. Dessa vez no Ninho do Urubu, ele teve a companhia de Renato Augusto em um trabalho na academia, que foi comandado pelo preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian.

Nesta quinta-feira, a dupla do futebol chinês vai treinar no campo e com bola, em atividade que será acompanhada por Cleber Xavier, auxiliar técnico de Tite. Para sexta-feira, a comissão técnica prevê uma mescla de trabalho físico com transição para campo.

Classificada antecipadamente para a Copa do Mundo de 2018, a seleção fará os últimos dois jogos nas Eliminatórias. O Brasil vai enfrentar a Bolívia, em La Paz, em 5 de outubro, e depois duelará com o Chile, no dia 10, em São Paulo, no Allianz Parque.