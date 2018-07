Tardelli espera se consolidar na seleção ao lado de Neymar

Autor de dois gols na vitória sobre a Argentina e de uma assistência para Neymar na goleada sobre o Japão, nesta terça-feira, o atacante Diego Tardelli espera ter se consolidado como o novo parceiro do jogador do Barcelona no ataque da seleção brasileira.

Tardelli entrou na vaga ocupada por Fred na Copa do Mundo e nos quatro primeiros amistosos do Brasil após a decepção no Mundial se mostrou eficiente para a equipe, agora comandada pelo técnico Dunga.

"Fiquei muito satisfeito com meu desempenho, com os primeiros gols contra Argentina...Espero permanecer na seleção e o Dunga vem me dando confiança e acredito que a cada jogo tenho deixado uma boa impressão“, disse ele a jornalistas em Cingapura.

Na vitória contra a Argentina por 2 x 0, no sábado, Tardelli marcou os dois gols do Brasil, os primeiros dele na equipe principal da seleção. Contra o Japão, o jogador do Atlético-MG não marcou, mas serviu o atacante Neymar, autor dos quatro gols.

Enquanto Fred foi muito criticado no Mundial pela falta de mobilidade, Tardelli se mostra o oposto: tem muita habilidade e velocidade, além de se movimentar o tempo todo.

“Já estou acostumado a jogar desse jeito no Atlético. Não tem problema para mim“, afirmou. “Movimentar bastante é algo normal para mim e pude deixar o Neymar na cara do gol”, completou.

Para ele, se o gramado não estivesse tão ruim, a goleada sobre os japoneses poderia ser ainda maior. “A única coisa que atrapalhou mesmo foi o gramado. Se não fosse isso, pela qualidade do nosso time, poderia ser um placar ainda maior”, declarou.

Na nova era Dunga, Tardelli, de 29 anos, foi titular do ataque nas quatro vitórias do Brasil sobre Colômbia, Equador, Argentina e Japão.

“Temos que valorizar esses resultados; isso é o mais importante”, disse ele, repetindo a filosofia de resultados implementada por Dunga nessa reconstrução da seleção e reaproximação com a torcida.

Tardelli, que no seu time faz dupla de ataque com Jô, que esteve na Copa do Mundo como reserva de Fred, afirmou que jogar ao lado de Neymar na seleção é fácil e algo especial.

“Neymar é um diferenciado; cracaço, faz coisas que deixa a gente de boca aberta; tem facilidade para driblar, passar pelo adversário e rapidamente vai ser o melhor do mundo”, declarou. O Brasil volta a campo no mês de novembro contra Turquia e Áustria na casa dos adversários.