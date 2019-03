Tardelli estreia, Grêmio bate São José com golaços e continua invicto no Gaúcho

O Grêmio continua invicto na temporada. O time tricolor foi a campo neste sábado, em sua arena, e venceu fácil o São José por 3 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida marcou a estreia do atacante Diego Tardelli, mas a cena foi roubada por André, que participou de dois golaços e ainda teve tempo de marcar o seu gol.

Com o resultado, a equipe gremista chega aos 23 pontos e segue tranquila na liderança, sete à frente do vice-líder Caxias, com 16. O São José, por sua vez, fica na quarta colocação, com 12 pontos.

O time comandado por Renato Gaúcho iniciou a partida trocando passes com paciência e aos poucos foi envolvendo o adversário, ainda que sem criar grandes oportunidades. A partir da segunda metade do primeiro tempo, acelerou o ritmo e mostrou muita inspiração na criação.

O primeiro golaço do Grêmio saiu aos 28 minutos. Em excelente trama ofensiva, André recebeu na grande área e tocou para Jean Pyerre, que deu um corta-luz e deixou a bola chegar limpa em Montoya, que bateu com força e abriu o placar. Aos 30 minutos, André apareceu de novo na área, dessa vez fazendo o pivô e tocando de calcanhar para Pepê, de cavadinha, fazer o segundo. Outro belo gol.

No segundo tempo, o Grêmio manteve o domínio da partida, mas sofreu um pouco mais na defesa. De qualquer maneira, soube administrar com tranquilidade a sua vantagem. Aos 16 minutos, Renato Gaúcho promoveu a estreia do atacante Diego Tardelli, que entrou no lugar de Darlan.

O principal reforço gremista para esta temporada não fez gol, mas participou do terceiro. Quem balançou as redes foi André, aos 31 minutos, após passe de Pepê, que recebeu a bola de Tardelli. Depois disso, outras chances para ampliar foram criadas, mas o placar terminou mesmo em 3 a 0.

Agora, o Grêmio começa a pensar no duelo marcado para as 21h30 da próxima terça-feira, contra o Libertad, do Paraguai, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, na Arena Grêmio. Enquanto o time gaúcho estreou empatando por 1 a 1 com o Rosario Central, na Argentina, a equipe paraguaia, em casa, goleou a Universidad Católica, do Chile, por 4 a 1, no outro confronto da primeira rodada desta chave.

Depois deste compromisso pelo torneio continental, o Grêmio tem pela frente um clássico contra o Internacional, no próximo dia 17, pelo Gaúcho, também em sua arena.