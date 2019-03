Tardelli marca, Grêmio faz 6 no Juventude e fica perto da semifinal no Gaúcho

O Grêmio praticamente selou a sua classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, a equipe do técnico Renato Gaúcho massacrou o Juventude por 6 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), no jogo de ida das quartas de final. Este foi o maior placar da história nos confrontos entre os dois times.

Luan (duas vezes), Thaciano, Diego Tardelli, Felippe (contra) e Marcelo Oliveira anotaram os gols da partida. Este foi o primeiro gol de Tardelli em quatro jogos. Com o resultado, o Grêmio pode até perder por cinco gols de diferença no jogo de volta, que está marcado para esta quinta-feira, às 21 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Com um time mesclado, o Grêmio começou a partida tentando encurralar o Juventude, usando a dobradinha pelo lado direito com Thaciano e Matheus Henrique, dois dos reservas escalados. Logo aos 10 minutos, a dupla criou boa oportunidade, que foi finalizada por André. Em cima da linha, Marcelo Carné, goleiro do time da casa, fez um pequeno milagre e evitou o pior.

Os donos da casa não ficaram só marcando e também perderam oportunidade clara. Após cobrança de falta, a defesa do Grêmio não conseguiu cortar e Genilson pegou a sobra. Dentro da pequena área, ele exagerou na força com Paulo Victor vencido e mandou por cima.

A tarde não parecia ser de Genílson. Logo depois de perder gol feito, ele cometeu falta dura em cima de Pepê e foi expulso, deixando o Juventude com um jogador a menos. Quem se aproveitou foi o Grêmio, que abriu o placar logo após ficar em superioridade numérica. Aos 23 minutos, Marcelo Oliveira recebeu dentro da área e não deu chances para Carné. Valente, o Juventude não se entregou. Vidal arriscou de fora da área e obrigou Paulo Victor a trabalhar.

No começo do segundo tempo, o Grêmio matou o jogo. Aos seis minutos, Thaciano aproveitou rebote de Carné em finalização de André e empurrou para o gol. Logo em seguida, aos 11, Luan cobrou falta por cima da barreira, com perfeição, e acertou o ângulo.

Em meio a gritos de olé da torcida, o Grêmio transformou a vitória em goleada novamente com Luan. Após finalização de Alisson, Carné deu rebote e o camisa 7 gremista mandou de peito para o gol. O goleiro do Juventude fazia o possível para evitar o pior, mas nos acréscimos o clube tricolor voltou a colocar o pé no acelerador e transformou o jogo em goleada.

Aos 40 minutos, após chute diagonal de Tardelli, Felippe não conseguiu cortar e mandou contra a própria meta. Na sequência, Tardelli recebeu de Luan e deu um lindo toque por cobertura, aos 43, fechando a goleada.