Tardelli marca três e Atlético vence o Cruzeiro por 4 a 3 no Mineiro

SÃO PAULO - Com três gols do atacante Diego Tardelli, o Atlético venceu o rival Cruzeiro por 4 a 3 no primeiro clássico do Campeonato Mineiro, neste sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, que teve apenas torcida cruzeirense. O resultado deu a liderança ao time alvinegro, com nove pontos. A equipe azul-celeste tem seis.

Na proxima rodada o Atlético-MG encara o Guarani fora de casa, no domingo. Já o Cruzeiro estreia na Copa Libertadores na quarta-feira, contra o Estudiantes (ARG), novamente em Sete Lagoas.