Tardelli mira Libertadores e gol 100 pelo Atlético-MG

"Tem um tempo bom para recuperar, descansar e ir com tudo para tentar a vaga na final, o que seria histórico para a gente e para o Atlético, a gente seria lembrado por todo mundo. Então, temos que voltar com tudo depois da Copa das Confederações. Tenho o objetivo de chegar ao centésimo gol, que será importante para mim e para a torcida", disse.

Tardelli sabe que um dos segredos do time é a força como mandante no Estádio Independência e, por isso, ressaltou a necessidade do time aproveitar essa condição para se fortalecer nas competições. "Está sendo especial, é um momento único que a gente tem que aproveitar de todas as maneiras, ali dentro de campo, porque uma hora esse momento vai passar. Está sendo especial para mim e acredito que para todos os jogadores", afirmou.

O atacante atleticano também fez um balanço positivo do primeiro semestre do clube. Nos últimos meses, o clube faturou o bicampeonato estadual, além de seguir vivo na Libertadores. "É sempre importante começar o ano com o pé direito. Já temos o primeiro título esse ano, que é o do campeonato estadual, e, agora, estamos buscando a Libertadores, um título inédito. Todas as competições que a gente disputar, tem que ser para brigar lá em cima porque o Atlético montou time para isso", comentou.

Classificado para as semifinais da Libertadores, o Atlético-MG vai enfrentar o Newell?s Old Boys, nos dias 3 e 10 de julho, em Rosário e no Independência, em busca de uma vaga na decisão. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa apenas o 18º lugar, com quatro pontos somados em cinco rodadas, e voltar a jogar em 6 de julho, no Independência, contra o Criciúma.