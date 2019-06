Tardelli promete evolução pessoal e do Grêmio após pausa para a Copa América

O atacante Diego Tardelli admitiu, em entrevista coletiva após o treino do Grêmio desta terça-feira, no Rio, em preparação para o jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo, que o time ainda não está atuando como poderia e que, na verdade, tem priorizado as vitórias a qualquer custo para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A equipe gaúcha assumiu o 13º lugar da competição na rodada do último fim de semana, ao bater o Fortaleza em Caxias do Sul por 1 a 0. Nesta quarta-feira, às 19h15, encara o embalado alvinegro carioca no Engenhão, compromisso que, para Tardelli, pode representar a garantia de dias mais tranquilos para o time tricolor na parada para a Copa América.

"A gente tem melhorado, está evoluindo no momento certo. Claro que não estamos encantando a todos com nosso futebol, mas o mais importante é nossa vitória, os três pontos que podem ir nos distanciando da zona de rebaixamento, que é desconfortável para a gente", comentou o atacante, no CT do Fluminense, em Jacarepaguá.

Repatriado do futebol chinês no início do ano, o atacante só marcou dois gols com a camisa gremista, mas tem apostado na pausa após a próxima rodada para recuperar seus condicionamentos físico e técnico.

"Claro que não estou feliz com meu momento, tenho conversado com o Renato (Gaúcho) todos os dias e ele tem me deixado tranquilo. Sei que isso não tem acontecido só comigo. Tem acontecido com o Pato e o Hernanes no São Paulo, que também acabaram de voltar da China. Acho que é um processo normal e depois da Copa América as coisas vão funcionar normalmente", comentou o camisa 9.

Na atividade desta terça, um recreativo, o técnico Renato Gaúcho não deu pistas de como planeja escalar a equipe para o confronto com os botafoguenses, mas o certo é que continuará tendo muitos desfalques.

O zagueiro Kannemann, o lateral-esquerdo Cortez e o meia-atacante Luan seguem em recuperação de lesões e só devem retornar em julho. O meia Matheus Henrique continua com a seleção brasileira olímpica em um torneio na França, e o atacante Everton está na equipe principal de Tite para a Copa América.

Em compensação, o zagueiro Geromel, que retornou de contusão contra o Fortaleza e não treinou nesta terça-feira, não deve ser problema para a partida. Ausente na partida de Caxias do Sul, o volante Michel está confirmado, além do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que poderá voltar a substituir Cortez na posição.