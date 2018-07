Tardelli reclama de dores e deixa treino, mas não preocupa Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Em seu primeiro treino no comando do Atlético-MG na Cidade do Galo, o técnico Levir Culpi não deu sossego aos jogadores nesta terça-feira. O novo treinador da equipe comandou atividades até o anoitecer, em preparação para o jogo contra o Atlético Nacional, nesta quinta, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O time brasileiro precisa vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.

Para tanto, Levir Culpi liderou trabalhos físicos e um treino técnico e coletivo nesta terça. O técnico alongou as atividades para conhecer melhor o elenco atleticano, já que assumiu o time somente na sexta-feira.

No coletivo, ele escalou os titulares com Victor; Alex Silva, Otamendi, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Marion; Fernandinho e Jô. Diego Tardelli ficou de fora do treino porque foi poupado. Ele reclamou de dores musculares e deixou os trabalhos antes do início do coletivo. Mas não preocupa a comissão técnica.

Enquanto os jogadores treinavam para quinta-feira, o argentino Dátolo dava sequência ao trabalho de recuperação física (estiramento no adutor da coxa direita) e o lateral-direito Marcos Rocha tratava problema semelhante na região posterior da coxa direita. Depois dos trabalhos desta terça, os jogadores iniciaram a concentração visando ao jogo contra o rival colombiano.