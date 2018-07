Tardelli treina e joga pelo Atlético-MG contra Goiás

Tardelli foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo. A lesão o forçou a sair durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, domingo, em partida disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Se Tardelli vai atuar no fim de semana, o Atlético-MG ainda pode ter desfalques diante do Goiás. O goleiro Renan Ribeiro, com uma entorse no tornozelo esquerdo, e o zagueiro Réver, que se recupera de estiramento na região posterior da coxa esquerda, seguem em tratamento e não estão garantidos no duelo de domingo.

Já o atacante Obina, o volante Serginho e o zagueiro Werley foram poupados do treino desta quarta-feira e fizeram trabalho à parte na academia da Cidade do Galo. Mas os três titulares deverão atuar no fim de semana.

O Atlético está em 14º lugar no Brasileirão, com 42 pontos, e precisa de uma vitória nas duas rodadas finais do torneio para garantir sua presença na Série A de 2011, depois de passar quase toda a competição na zona de rebaixamento.