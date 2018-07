Tardelli treina normalmente e pode voltar ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Recuperado das dores na coxa esquerda, que o afastaram das últimas quatro partidas, o atacante Diego Tardelli treinou normalmente na tarde desta sexta-feira, junto com os reservas do Atlético-MG - os titulares foram liberados da atividade, após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo, na noite anterior, pela Copa do Brasil. Assim, ele pode voltar ao time no jogo deste domingo, diante da Portuguesa, no Independência, pelo Brasileirão.

A ausência de Tardelli tem sido muito sentida pelo time do Atlético-MG, que já não pode contar mais com o meia-atacante Bernard, negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Assim, o técnico Cuca espera ansioso pela recuperação do atacante, que dá mais velocidade e qualidade ao ataque atleticano. Ele pode ser, portanto, uma arma importante para ganhar da Portuguesa e se afastar da zona de rebaixamento do campeonato.

Enquanto Tardelli já foi liberado pelos médicos para treinar normalmente, o volante Leandro Donizete ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. "O atleta teve uma sequência de lesões e, com isso, é normal que a recuperação seja um pouco mais lenta, mas está tudo sendo feito dentro da nossa programação", comentou o médico do clube, Otaviano Oliveira, sem dar um prazo para o retorno do jogador ao time mineiro.