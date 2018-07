Tardelli volta em derrota do Atlético-MG em jogo-treino

O jogador deve voltar à equipe na primeira partida das oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo, no meio da próxima semana. Bernard também pode aparecer como novidade no time de Cuca. Nesta terça, ele deu início aos trabalhos físicos no campo com o preparador Luis Otávio Kalil.

Por outro lado, volante Serginho teve diagnosticado um estiramento grau dois no adutor da coxa direita. O Atlético-MG não divulgou uma previsão de retorno, mas esse tipo de lesão costuma afastar os atletas de 15 a 20 dias. Assim, ele é dúvida inclusive para o jogo de volta contra o São Paulo, no dia 8. Na ausência de Bernard e Tardelli, o meio-campista foi titular no Morumbi, quarta-feira passada.