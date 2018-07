Tássio marca primeiro gol pelo Botafogo e quer espaço no time

Um dos reforços contratados pelo Botafogo para esta temporada, o atacante Tássio se mostrou aliviado por marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra. Ele foi autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Resende na última rodada do Carioca, e agora está focado em brigar com Jobson, Bill e Rodrigo Pimpão por uma vaga no time titular. "Vou colocar a dúvida no René."

"Tirei o peso das costas (ao marcar o gol), isso vai me ajudar muito. Mas não posso me contentar, vou continuar focado", afirmou o atacante depois do treino desta terça-feira. Tássio chegou a ser apresentado como jogador do Linense-SP em dezembro passado, mas preferiu aceitar o convite do Botafogo, que passava por grande renovação de seu elenco. Anteriormente, o jogador, de 30 anos, estava no futebol chinês.

O técnico René Simões terá a semana livre para treinar com a equipe, que se apresentou nesta terça-feira. Por enquanto, Tássio deve ser mantido no banco de reservas.

O dia foi de atividades tranquilas no estádio do Engenhão. Os titulares participaram apenas de uma atividade regenerativa, enquanto os reservas treinaram com bola. A equipe alvinegra volta a jogar no domingo contra a Cabofriense no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, às 16 horas.