Tata Martino admite possibilidade de escalar Tevez entre os titulares

De volta à seleção argentina após três anos ausente, Carlitos Tevez tem chances consideráveis de começar a partida contra a Croácia, nesta quarta-feira, já entre os titulares. Em entrevista na terça, o técnico Gerardo Martino admitiu que deve dar grande rotatividade à equipe, que entra no gramado de Wembley, em Londres.

"Na realidade, o que buscamos nesse tipo de amistoso é experimentar o time com o maior número de jogadores possíveis. O time do decorrer da partida deve ser totalmente diferente do que iniciou. Seguindo o padrão dos últimos jogos, vamos diversificar o mais possível", afirmou o treinador, dando a entender que o atacante da Juventus, que disputará posição com Sergio Agüero e Gonzalo Higuaín, pode iniciar a partida.

Ainda em fase de adaptação com Martino após a saída de Alejandro Sabella, que deixou o comando da equipe depois do vice da Copa do Mundo, a Argentina também vai entrar em campo dia 18 de novembro, quando enfrenta a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo em amistoso na cidade de Manchester, também na Inglaterra.