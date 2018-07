Tata Martino elogia jogo coletivo de Neymar

SÃO PAULO - O treinador do Barcelona, Tata Martino, tem se mostrado satisfeito com o desempenho de Neymar nos jogos de sua equipe. Em entrevista coletiva realizada após o jogo contra o Rayo Vallecano o técnico elogiou o modo de jogo do atacante.

“Creio que ele é muito inteligente e que entende cada situação do jogo. Na assistência para o Pedro ele podia ter marcado, mas preferiu tocar para o companheiro fazer o gol. Provavelmente, foi um dos gols mais importantes dessa temporada, e saiu de uma jogada dele.

Até agora, Neymar já atuou em oito partidas oficiais pelo Barcelona. Deu quatro assistências e fez um gol. O atacante, destaque da seleção brasileira, ainda tenta se adaptar na equipe catalã.