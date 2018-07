Taubaté e Taboão da Serra chegam à segunda vitória na Copinha

Taboão da Serra-SP e Taubaté-SP deram um importante passo rumo à classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira. Os dois times paulistas venceram seus jogos, pela segunda rodada, e mantiveram os 100% de aproveitamento na competição.

Em casa e contando com o apoio da torcida, o Taboão da Serra bateu o Santa Cruz-PE por 3 a 1, assumindo a liderança do Grupo R, com seis pontos. O time pode se classificar caso Chapecoense e América-MG fiquem no empate na partida de fundo.

Quem também deu um importante passo rumo à próxima fase foi o Taubaté, que venceu o Araxá-MG por 2 a 1, no estádio Joaquim de Moraes Filho, e se isolou na liderança do Grupo P, que tem sede em Taubaté. Por outro lado, os mineiros deram adeus às chances de classificação.

Além destas duas partidas, outros 11 jogos começaram às 14 horas e movimentaram os grupos da Copinha. Confira os resultados: São Carlos 1 x 2 XV de Piracicaba, Sumaré 0 x 3 Paulista, Lemense 2 x 2 Botafogo-SP, Tanabi 1 x 2 Mirassol, Juventus 1 x 1 Santo André, Flamengo-SP 2 x 3 São Caetano, Catanduvense 2 x 2 Náutico, Nacional-SP 2 x 2 Rio Claro, Desportivo Brasil 0 x 1 Avaí, Paulínia 0 x 0 Red Bull e Atibaia 1 x 1 Porto-PE.