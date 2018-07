Taylor e Luan têm novos contratos com o Palmeiras registrados

Os novos contratos do lateral-direito Taylor e do atacante Luan com o Palmeiras foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quarta-feira. O vínculo do lateral agora vai até 31 de dezembro de 2019 enquanto do atacante expira no dia 31 de dezembro de 2017.

A renovação de Taylor foi uma forma encontrada pela diretoria para não perder mais uma promessa de graça. O jovem lateral tinha contrato até 31 de julho deste ano e é visto com bons olhos pela diretoria e comissão técnica. Promovido ao elenco profissional no ano passado, o garoto de 20 anos chegou a entrar na decisão da Copa do Brasil contra o Santos. Além dele, o Palmeiras conta com Lucas e João Pedro, outro revelado na base do clube, para a lateral-direita.

Quanto a Luan, o atacante também tinha contrato até dezembro deste ano, mas prorrogou o vínculo. O técnico Marcelo Oliveira já demonstrou que tem intenção em contar com o jogador, entretanto, ainda existe a possibilidade de ele ser emprestado novamente.

Luan foi campeão da Copa do Brasil de 2012 e não atua pelo Palmeiras desde fevereiro de 2013. Atualmente, o jogador estava no Al Sharja, dos Emirados Árabes.