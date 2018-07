Palmeiras pode vencer 12 jogos que faltam no Brasileiro, diz Tchê Tchê

O meia Tchê Tchê está otimista quanto às perspectivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos de desvantagem para o líder Corinthians, o meia acredita que o Palmeiras é capaz de vencer os jogos que faltam e ainda brigar pelo título. Nas projeções do técnico Cuca, o time chegaria a 79 pontos se vencesse até o fim do torneio.

“É possível. O impossível é impossível até você torná-lo possível. Temos que acreditar, estão todos remando juntos. Vamos buscar jogo a jogo, temos metas estipuladas, mas temos que pensar jogo a jogo", disse o jogador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol.

A próxima partida será diante do Bahia, dia 12, no Pacaembu. Para o jogador do Palmeiras, a partida contra os times que estão na parte inferior da tabela são atípicos.

“Muda totalmente o contexto do jogo. Não menosprezando as equipes, cada um buscando, mas vão vir de maneira diferente, ainda mais por ser contra o Palmeiras. Vamos estudar as melhores maneiras para deixar o jogo igual, que eles não ganhem vontade", alertou o jogador.

Nos últimos jogos, Tchê Tchê vem jogando mais longe da área, como primeiro volante. Com isso, tem mais dificuldades para fazer gols. Em 22 jogos do Campeonato Brasileiro, ele não fez nenhum gol. “Nestas últimas partidas, tenho jogado mais como primeiro volante, para dar liberdade ao Jean e ao Moisés. Mas estou esperando para chegar uma bola para fazer o gol", brincou o jogador.