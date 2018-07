Tchê Tchê celebra segundo ano seguido como o mais 'atuante' no Brasileiro

O meia Tchê Tchê, do Palmeiras, vai completar a sua segunda temporada pelo Palmeiras com a repetição de um feito. Assim como em 2016, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro como o jogador que mais atuou pela equipe no Campeonato Brasileiro. São 33 partidas, número que pode aumentar no domingo, data do compromisso com o Atlético-PR, em Curitiba.

No elenco do Palmeiras, Tchê Tchê é seguido por Fernando Prass, que com 32 jogos no Brasileiro, é o segundo com mais atuações. "Nesta temporada, apesar de não termos conseguido os títulos, não faltou vontade e entrega em campo. O Brasileiro é muito difícil e vamos terminar entre os primeiros mais uma vez, mostrando novamente regularidade. Eu sempre procurei dar o meu melhor, atuei em diversas posições quando fui solicitado, fiz o máximo para ajudar e estar à disposição do treinador", disse o meia palmeirense.

No ano passado Tchê Tchê jogou em 37 das 38 rodadas. Nesta temporada o meia atuou em diversas posições no setor, além da lateral direita. Neste Brasileiro ele participou em sete gols e chegou a ser capitão do time na partida com a Chapecoense. "Espero seguir evoluindo, aprendendo e me entregando em campo. Temos sempre que procurar evoluir e nunca acomodar. Fico feliz pelo 2017, meu primeiro ano do início ao fim do Palmeiras. Mas ao mesmo tempo já projeto um 2018 melhor, trabalhando muito para estarmos mais fortes e voltarmos a conquistar título", comentou.

Em Curitiba, pela última rodada, o Palmeiras tentará confirmar o segundo lugar no Brasileiro. Para isso, basta vencer o Atlético-PR na Arena da Baixada. Caso contrário, será preciso torcer por tropeços dos concorrentes Santos e Grêmio.