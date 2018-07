Tchê Tchê critica papel que exercia no time: 'Prefiro o estilo de jogo do Cuca'

O volante Tchê Tchê comemorou nesta quinta-feira o retorno do técnico Cuca ao comando do Palmeiras. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, o jogador afirmou que a troca de comando será benéfica porque ele poderá voltar a atuar na posição em que gosta, e não como foi escalado nas partidas com o treinador Eduardo Baptista.

"Aprendi bastante coisa com o Eduardo e sou grato a ele também, mas nunca escondi dele que estava em uma função em que não me sentia à vontade. Muitas vezes ficava ali no meio dos volantes, pegando a bola de costas. Não é uma crítica, mas prefiro a maneira como o Cuca joga", disse o jogador, que foi o titular que mais atuou na campanha do título brasileiro do ano passado.

A diretoria promoveu o retorno de Cuca nesta semana. A reestreia do técnico está marcada para domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho dele com o elenco começou na terça-feira, após os cinco meses em que o comandante do título de 2016 esteve afastado do futebol. Nesse período, ele ficou em Curitiba, junto com a família.

Apesar das críticas, Tchê Tchê evitou comparar os dois técnicos. "É uma coisa pontual. Cada um tem certas maneiras de trabalho. Então, o método do Cuca é diferente do estilo do Eduardo. Não cabe a mim julgar quem é melhor, qual a diferença entre um e outro", comentou. O volante tem 14 partidas e dois marcados nesta temporada.