Tchê Tchê desfalca treino do São Paulo, e Pablo avança em recuperação

O volante Tchê Tchê desfalcou o treino do São Paulo na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele realizou tratamento de uma pancada no pé direito sofrida na partida contra o Grêmio, no último sábado. A tendência é de que ele volte aos trabalhos nos próximos dias e fique à disposição para o confronto com o Internacional, no sábado.

O zagueiro Arboleda fez trabalhos à parte em outro campo. O defensor teve uma fibrose na coxa esquerda na semana passada, mas não preocupa. Ele, inclusive, foi titular na partida contra o Grêmio.

Assim como já havia acontecido na última segunda-feira, Hernanes e Alexandre Pato fizeram trabalhos de transição física. O meia se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o atacante sofreu uma pancada na coxa esquerda. Eles dificilmente ficarão à disposição para o jogo diante do Inter.

O atacante Toró, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, ficou em tratamento na parte interna do CT da Barra Funda. Ele chegou a treinar na semana passada, mas voltou a sentir o problema muscular.

O técnico Cuca tem diversos desfalques para a partida de sábado. Daniel Alves e Igor Gomes estão com a seleção brasileira (o meia participa apenas dos treinamentos), Walce e Antony estão a serviço da seleção olímpica, e Rojas só voltará a jogar em 2020 após operar o joelho direito.

O treino desta terça-feira foi o último aberto à imprensa, que só poderá acompanhar o aquecimento dos jogadores nos próximos dias. O São Paulo encerra a preparação na sexta-feira, quando viaja a Porto Alegre. A partida contra o Inter será no sábado, às 19h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.