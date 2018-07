Tchê Tchê passa por exames e faz primeiro treino no Palmeiras

O treinamento, que não teve a presença da imprensa, também foi tático, como aconteceu pela manhã, quando Cuca esboçou um time titular. Tchê Tchê chega ao Palmeiras sem ter uma posição definida. No Audax, ele jogou como lateral-direito e meia.

Vice-campeão paulista, o jogador chega após ser eleito o melhor meia e a revelação do Campeonato Paulista. Antes da final, ele havia assinado um pré-contrato de três temporadas com o Palmeiras. Ele ainda contou que antes mesmo de chegar ao clube, já conversou com Cuca por telefone duas vezes.

Outro reforço que deu as caras foi o zagueiro Mina. Ele está no Brasil para passar por exames médicos, mas retornará ao Independiente Santa Fe para disputar as últimas rodadas do Campeonato Colombiano. O jogador ainda foi convocado para a Copa América e pode jogar também as Olimpíadas.