Tchê Tchê comemora expulsão de Gabriel em redes sociais: "traíra tem de ser expulso"

O volante Gabriel, do Corinthians, não deixou muitos amigos no Palmeiras. Durante o clássico entre os arquirrivais, na quarta-feira à noite, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista, o meia Tchê Tchê, que não participou da partida, atacou o ex-companheiro durante uma transmissão ao vivo na rede social Instagram realizada pelo também meio-campista Moisés, seu companheiro de clube no elenco alviverde.

Logo depois da expulsão de Gabriel, no primeiro tempo, em um erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que confundiu o jogador com o meio-campista Maycon em uma falta sobre o atacante Keno, Tchê Tchê fez diversos comentários ofensivos. "Achei pouco ele ter sido expulso. Traíra tem que ser expulso nessa p.... mesmo. Eu já ia dar um tapa no Gabriel na primeira confusão", escreveu o jogador.

Tchê Tchê foi chamado de mito por outras pessoas que participavam da transmissão ao vivo de Moisés, que se recupera de cirurgia no joelho, e até brincou que "o pessoal já tirou print do que eu falei".

As imagens com as declarações do palmeirense logo invadiram as redes sociais e ganharam ainda mais destaque depois que Gabriel xingou os torcedores do Palmeiras ao final do jogo, que terminou com vitória do Corinthians por 1 a 0, mesmo com a equipe da casa atuando por mais da metade do tempo com um homem a menos. "Cadê todo mundo? Vai tomar no c... porcada!", disse o volante, em vídeo divulgado por Kazim também nas redes sociais.