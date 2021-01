Tchê Tchê ressalta empate do São Paulo e desabafa: 'Só a família sabe o que tenho passado'

O meia Tchê Tchê, do São Paulo, elogiou neste domingo o resultado obtido pelo time no empate por 1 a 1 diante do Athletico, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador marcou no segundo tempo o gol que evitou a derrota e disse após a partida que o placar é fundamental para a equipe iniciar uma reação. Anteriormente, o São Paulo havia sofrido duas derrotas seguidas.

"O importante é somarmos pontos nesta reta final. Vínhamos de dois resultados negativos, somamos um ponto fora de casa", afirmou em entrevista à TV Globo. O São Paulo neste ano havia perdido para o Red Bull Bragantino por 4 a 2 e Santos por 1 a 0. A sequência negativa permitiu aos concorrentes diretos encostarem na tabela e diminuírem a distância que a equipe do Morumbi tinha na liderança.

Pelo menos o empate garante ao time permanecer na liderança nesta rodada sem depender de outros resultados. "Infelizmente a gente sabia que seria um jogo extremamente difícil. O Athletico é um time bem armado e é um estádio difícil de jogar. A bola 'corre' um pouco mais que o normal e ainda saímos atrás no placar", disse o jogador, que marcou o gol de empate aos 15 minutos do segundo tempo.

Tchê Tchê voltou ao time titular após cumprir suspensão contra o Santos e superar uma polêmica o com técnico Fernando Diniz. Durante o jogo com o Red Bull Bragantino, o treinador deu uma bronca ríspida no meia. A situação precisou ser contornada pela diretoria e pelo próprio Diniz, que fez questão de conversar com o meia e ligar aos familiares dele para pedir desculpas.

"Só a minha família sabe o que tenho passado nos últimos tempos", disse Tchê Tchê após o jogo. O meia preferiu não se aprofundar no tema. O São Paulo terá agora dois compromissos como mandante pelo Campeonato Brasileiro, diante do Inter e depois contra o Coritiba.