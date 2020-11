Tchê Tchê volta a treinar no São Paulo após contrair coronavírus

Tchê Tchê voltou a treinar com o elenco do São Paulo nesta segunda-feira. Ele havia ficado afastado das atividades durante dez dias por ter contraído o novo coronavírus. Com isso, o jogador fica à disposição do técnico Fernando Diniz para o confronto decisivo com o Flamengo, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Fernando Diniz vinha utilizando Tchê Tchê como lateral-direito até o jogador testar positivo. Com o desfalque, o treinador passou a escalar Juanfran na posição. Como teve boas atuações e foi poupado da partida contra o Fortaleza no fim de semana, o espanhol deve permanecer na equipe mesmo após a volta do volante.

A tendência é de que o time não tenha mudanças em relação ao jogo de ida, na semana passada, quando venceu por 2 a 1 no Maracanã. Assim, a escalação deve ter: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Daniel Alves; Luciano e Brenner.

O São Paulo voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e encerra nesta terça a preparação para a partida contra o Flamengo. Como venceu por 2 a 1 no duelo de ida, a equipe tricolor pode empatar para avançar à semifinal da Copa do Brasil.