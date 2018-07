TCU aponta atraso em obras de energia para a Olimpíada do Rio

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou uma série de falhas nas obras de suprimento de energia elétrica para o Parque Olímpico da Barra e o Complexo Esportivo de Deodoro, estruturas que apoiarão os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Na auditoria, o tribunal identificou “atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento, projeto básico deficiente ou desatualizado e falta de exigência de garantia contratual”.

O levantamento, feito entre 1 de abril e 13 de maio, foi baseado em informações repassadas pelos ministérios de Minas e Energia (MME) e do Esporte e pela Autoridade Pública Olímpica (APO). O objetivo foi verificar a regularidade e os prazos de execução das obras de construção de linhas de alimentação e subestação de energia elétrica. As obras de energia estão estimadas em R$ 152,7 milhões.

Os problemas encontrados, aponta o relatório, referem-se especificamente às obras de suprimento de energia para o parque olímpico da Barra e o complexo de Deodoro e não podem, portanto, ser generalizados para as demais obras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Para driblar os atrasos, o MME contratou, sem licitação, o consórcio SPE Energia Olímpica, formado pela estatal Furnas e a empresa carioca Light. O acordo foi firmado em janeiro, em caráter emergencial. A contratação, aponta a auditoria, foi efetivada faltando apenas 16 meses para o início dos eventos testes (junho/2015), com atrasos de oito meses, se considerado o prazo necessário de 24 meses para a conclusão das obras. Em resposta ao tribunal, o MME garantiu que a união das empresas vai possibilitar a redução do prazo de implantação de 24 meses para 16 meses.

“Em decorrência desses atrasos, há riscos de que esses empreendimentos não sejam entregues dentro dos prazos acordados com o Comitê Olímpico Internacional (COI), além de ter acarretado a contratação direta, sem licitação, pelo Ministério de Minas e Energia (MME) no caso das obras de suprimento de energia elétrica para o Parque Olímpico da Barra”, afirmou em seu voto o ministro-relator Raimundo Carreiro.

Em relação às obras da subestação olímpica e de suas linhas de alimentação, o TCU concluiu que há “insuficiência de informações no projeto e falta de detalhamento do orçamento”.

O TCU decidiu ouvir a APO para a apresentação de justificativas e medidas no prazo de 15 dias. A escolha da cidade do Rio de Janeiro para sede da Olimpíada ocorreu em outubro de 2009. A previsão inicial de investimentos na infraestrutura chegou a R$ 29 bilhões. A reportagem não conseguiu contato com a APO na noite de ontem.