Técnico Abel Braga cobra quase R$ 1 milhão do Cruzeiro por dívida trabalhista

O Cruzeiro voltou a ter problemas com Abel Braga em relação à dívida financeira. Técnico do clube no rebaixamento, em 2019, ele entrou com uma reclamação trabalhista, porque o clube não cumpriu o acordo estabelecido. Na reclamação, o valor é de pouco mais de R$ 827 mil.

Assim, uma audiência foi marcada para 30 de junho e a expectativa é de que um novo acordo seja firmado. Pela mesma dívida, já houve dois acordos anteriormente. No atual acordo, o Cruzeiro prometeu quitar R$ 726.050,00 em 17 parcelas. Abel Braga alega ter recebido apenas duas parcelas de R$ 3.288,62, ou seja, R$ 6.577,24.

Leia Também Cruzeiro supera Ponte Preta com presença de Ronaldo no Mineirão e lidera Série B com folga

Vindo de vitória em casa diante da Ponte Preta, por 2 a 0, o Cruzeiro tem 31 pontos, na liderança isolada. Pela Série B, volta a campo na terça-feira (28), às 21h30, quando recebe o Sport, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada.

O duelo da 14ª rodada, diante do Ituano, foi adiado, porque o time mineiro encara o Fluminense na próxima quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.