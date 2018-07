Técnico Abel Braga confirma o retorno de Deco contra o Coritiba

RIO - O técnico Abel Braga confirmou nesta quinta-feira o retorno do meia Deco ao time do Fluminense. Há um mês sem entrar em campo, o jogador deverá ser titular na partida contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira.

"Deco está relacionado e, provavelmente, vai participar do jogo. Está motivado, satisfeito. Veio me dizer que o ambiente está muito bom, positivo. É um atleta excepcional e sua entrada vai nos ajudar a conseguir o que desejamos", afirmou o técnico, após o treino desta quinta.

Após participar do coletivo de quarta, entre os reservas, Deco treinou normalmente nesta quinta e mostrou estar em condições de voltar aos gramados. Durante o trabalho de finalizações, marcou um belo gol de voleio. O meia não joga desde o confronto com o Corinthians, no dia 12 de junho.

Além de confirmar a presença de Deco, Abel esboçou a escalação do ataque. Rafael Moura deverá ser o escolhido para jogar ao lado de Ciro. O jovem Matheus Carvalho corre por fora na briga pela vaga entre os titulares.