Técnico admite desempenho ruim do Flamengo na quarta

O técnico Rogério Lourenço reconheceu que o Flamengo teve uma atuação ruim no clássico contra o Fluminense, na noite de quarta-feira, no Maracanã. O treinador criticou o desempenho da sua equipe no primeiro tempo e, por isso, afirmou que o rival mereceu vencer a partida por 2 a 1.

"Nosso primeiro tempo foi ruim, tivemos muitos passes errados e, consequentemente, não conseguíamos dar sequência nas jogadas ofensivas, além de ter um posicionamento errado no setor defensivo. O Fluminense foi merecedor da vitória. No segundo tempo ainda melhoramos, mas acabamos levando um gol no início", analisou.

No clássico, o Flamengo não contou com Michael, Petkovic e Willians, lesionados, Kleberson e Fierro, que estão com suas seleções, Adriano, que deve deixar o clube, além de Álvaro e Maldonado, que estão longe do condicionamento físico ideal. Rogério Lourenço, porém, evitou culpar os desfalques pela derrota.

"Se formos falar de ausências, não são apenas as do Kleberson e do Adriano, como estão falando. Tem o Pet, Fierro, Michael e vários outros. Os jogadores que jogaram hoje fazem parte do grupo, mas sem cinco ou sete atletas, qualquer grupo sente. Mas, como falei antes, não foi isso que fez o Flamengo perder. Fomos mal como um todo, mas isso também não representa que esses atletas não servem", disse.