Técnico admite que Santos pode perder Cícero

SANTOS - O técnico Oswaldo de Oliveira exibiu preocupação com a possibilidade do Santos perder o meia Cícero. O treinador explicou nesta quarta-feira que conseguiu interferir e convencer o jogador a ficar no início do ano, quando rumores o ligaram ao Fluminense e ao chinês Shandong Luneng, mas não sabe se terá êxito caso novas propostas surjam para tentar tirar Cícero da Vila Belmiro.

"Acho que jogador tem sim que buscar o que é melhor, principalmente aos 30 anos (Cícero completará 30 em 26 de agosto). Gosto de contar com Cícero aqui. Quero que fique. E acho que consegui interferir no ânimo para permanecer até certa forma, não sei até que ponto. O que posso dizer é que quero que fique, até o momento tenho conseguido. Não sei o que vai acontecer com as próximas avalanches", disse.

No Santos desde 2013, Cícero tem contrato com o clube até o final deste ano e pediu, no começo de 2014, uma valorização em razão do interesse de outros times, o que não aconteceu, apesar do desejo da diretoria em mantê-lo no clube. Sem Montillo, vendido ao Shandong Luneng, ele se tornou um jogador fundamental no Santos e marcou três gols em seis partidas disputadas nesta temporada.

Independentemente do impasse sobre o futuro de Cícero, Oswaldo destacou que se dá bem com o meia, que estaria despertando o interesse do Beijing Guoan, da China. "Meu relacionamento com Cícero é ótimo. Trabalhou com meu irmão (Waldemar Lemos) no Figueirense, e ele falou sempre muito bem. Tem correspondido na relação, no caráter, tem sido muito bacana", comentou.