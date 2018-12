Técnico adota cautela e poupa Neymar no PSG para priorizar Liga dos Campeões

O atacante Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain na partida desta quarta-feira contra o Strasbourg, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro tem uma lesão no músculo adutor da coxa direita, mas o técnico Thomas Tuchel explicou que o problema não é grave.

O treinador do PSG deixou claro que a sua preocupação está em ter Neymar 100% e descansado para a próxima terça-feira, quando o time vai definir o seu futuro na Liga dos Campeões da Europa em duelo com o Estrela Vermelha, em Belgrado, pela rodada final da fase de grupos.

"Em relação a Neymar, não é mais grave que sua última lesão. É quase a mesma. Ele não vai jogar contra o Strasbourg. Na última vez, ele descansou contra o Toulouse e depois jogou contra o Liverpool. Nós faremos a mesma coisa, mas a lesão não é muito séria. Ele deverá treinar novamente na sexta ou no sábado", afirmou Tuchel, em entrevista coletiva nesta terça-feira, na véspera do confronto com o Strasbourg.

O primeiro problema de Neymar na coxa direita aconteceu em 20 de novembro, quando deixou amistoso da seleção brasileira contra Camarões logo nos minutos iniciais por causa de um incômodo no local. Já no último domingo, o atacante voltou a se machucar, sendo substituído durante o segundo tempo do empate por 2 a 2 com o Bordeaux.

O tropeço foi o primeiro do PSG no Campeonato Francês, torneio que o time lidera com 14 pontos de vantagem para o segundo colocado Montpellier. Essa folga permite a Tuchel dar um descanso já pensando no importante compromisso da próxima semana pela Liga dos Campeões.

A folga de Neymar será ainda maior, pois o PSG teve o duelo com o Montpellier, sábado, no Parque dos Príncipes, pelo Francês, foi adiado. Assim, o brasileiro só voltará a entrar em campo na próxima terça, contra o Estrela Vermelha. O time parisiense é o segundo colocado do Grupo C da Liga dos Campeões, um atrás do Napoli, e com dois a mais do que o Liverpool. Já eliminado, o clube de Belgrado soma quatro.