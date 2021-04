Técnico afirma que New York City não venderá Castellanos para o Palmeiras: 'vai ficar'

Um dos alvos do Palmeiras no mercado de transferências, o atacante argentino Valentín Castellanos deve continuar no New York City FC. Ao menos é o que garantiu o técnico da equipe da MLS, Ronny Deila.

"Ele vai ficar, com certeza. Ele é um jogador muito importante para nós, o desenvolvemos bastante no último ano e hoje é o nosso jogador-chave na frente. Nunca vamos deixá-lo sair agora, a gente quer mantê-lo por muitos anos. Ele ainda é novo e tem muito potencial. Ele vai jogar no sábado e estará pronto para estar conosco no futuro também", afirmou Deila.

"Não queremos vendê-lo. Por dois motivos queremos mantê-lo: ele é muito importante para o time, é um jogador chave para nós. E só temos um atacante agora. Todos entendem que vai ser muito difícil deixá-lo sair agora. A gente quer mantê-lo por muitos anos e continuar o desenvolvendo. Acho que ele pode ser artilheiro neste ano. Estou muito feliz que vamos mantê-lo", garantiu.

O Palmeiras chegou a acertar valores e forma de pagamento com o City Group, empresa dona do New York City FC (e de outros clubes, como o Manchester City), mas não oficializou a transferência porque considerava necessário contratar um substituto. O técnico, porém segue assegurando a permanência de Castellanos.

"A gente quer manter os melhores jogadores, é um processo em andamento com o jogador e o clube. Vamos ver, a gente tem Taty no contrato, ele vai ficar e jogar. Todos temos sonhos, Taty tem o sonho de jogar em clubes ainda maiores, mas ele está muito feliz aqui e acho que podemos desenvolvê-lo ainda mais. Ele precisa ficar aqui e atingir metas conosco", avaliou Ronny Deila.

Até o momento, o Palmeiras tem tido uma presença tímida no mercado de transferências do início da temporada 2021. O clube contratou apenas o volante Danilo Barbosa até o momento, apesar do pedido de Abel Ferreira por reforços principalmente no setor ofensivo.