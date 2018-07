Técnico Ailton Silva aprova pré-temporada da Portuguesa

Se depender da pré-temporada realizada, a Portuguesa tem tudo para fazer um bom Campeonato Paulista. Pelo menos é o que acredita Ailton Silva. O treinador gostou do desempenho do time nos três jogos-treino antes da estreia contra a Ponte Preta, no dia 1.º de fevereiro, em Campinas.

"O saldo foi positivo. Os atletas estão comprando a ideia do que a gente quer: uma equipe organizada, que lute para recuperar a posse de bola quando não a tiver e que busca o jogo com ela. A equipe está em formação e os atletas se conhecendo. Já sabemos onde trabalhar mais para corrigir os erros nos treinamentos", comentou o treinador.

Nos três jogos-treino realizados em janeiro, a Portuguesa perdeu dois (1 a 0 para o Atibaia e 3 a 2 para o Grêmio Osasco) e venceu um (3 a 0 diante do São José).

Antes da atividade de terça-feira, realizada no CT do Parque Ecológico do Tietê, a diretoria da Portuguesa vai apresentar oficialmente três reforços: o lateral-direito Filipe Souza (ex-Cabofriense), o volante Ferdinando (ex- Jubilo Iwata-JAP) e o atacante Cleiton (ex-Mirassol).