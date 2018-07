Técnico Ailton Silva tenta esquecer tropeço e promete mudanças na Portuguesa

Autor do gol da Lusa depois de sair do banco de reservas, o atacante Matheus Ortigoza deve ser uma das novidades entre os titulares. Ele foi muito elogiado pelo técnico, que destacou a sua evolução com a sequência das partidas.

"O Ortigoza já foi bem contra o Santos-AP (Copa do Brasil) e nesta terça mais uma vez se destacou. É um atacante que sabe fazer gols e a ideia é contar com ele com mais frequência daqui em diante", comentou Aílton Silva.

Uma mudança já será obrigatória no onze inicial que enfrenta o Capivariano. Expulso diante do XV de Piracicaba, o lateral-direito Filipi Souza cumprirá suspensão. Fabinho Capixaba, assim, deve voltar.