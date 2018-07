Técnico anuncia saída do Atlético de Madrid

Com passagens por Getafe e Valencia, Sanchez Flores assumiu o Atlético em outubro de 2009, em substituição de Abel Resino. O time estava em má fase na temporada, flertando com as últimas posições do Campeonato Espanhol. O novo treinador, porém, resgatou a equipe e conquistou o título da Liga Europa e da Supercopa da Europa, ao vencer a Inter de Milão. Também levou o Atlético à final da Copa do Rei.

O técnico, porém, não conseguiu repetir o feito nesta temporada. Atual campeão, o Atlético foi eliminado logo na fase de grupos da Liga Europa e tem apresentado um futebol irregular no Espanhol. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o time ocupa a sétima colocação da tabela e precisa vencer seus últimos jogos e ainda torcer por um tropeço dos rivais para ficar com uma vaga na próxima Liga Europa.