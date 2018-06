Técnico aprova estreia do Inter e prevê evolução no Campeonato Gaúcho

O técnico Odair Hellmann aprovou a estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho, na noite desta quinta-feira. Jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre, o time anfitrião derrotou o Veranópolis por 1 a 0. O atacante Willian Pottker foi o responsável por marcar o único gol da partida.

"Avalio como positiva a estreia", declarou o treinador. "Tivemos 15 dias de preparação. Mesmo jogando em casa, conseguimos nos portar muito bem em campo. Agora acredito que terá uma evolução natural durante a pré-temporada e no andamento dos treinamentos", afirmou.

O técnico culpou o tempo reduzido de preparação, em razão da menor pré-temporada deste ano (por causa da Copa do Mundo), pelos principais erros da equipe. "Tivemos erros de passe porque a perna está pesada, mas acho que está dentro do parâmetro natural de início de temporada", declarou.

Odair não deixou de reconhecer a boa atuação do Veranópolis, do técnico Julinho Camargo. "Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, das qualidades do Julinho, dos times muito bem organizados que ele montou desde que foi divulgada a tabela", comentou.

Pela segunda rodada, o Inter voltará a campo neste domingo contra o Novo Hamburgo, o atual campeão gaúcho, às 17 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).