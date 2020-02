Técnico Argel Fucks deixa o Ceará após empate na Copa do Nordeste

O empate sem gols contra o ABC, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, neste sábado, foi a última partida do técnico Argel Fucks no comando do Ceará. Após o duelo, o treinador entregou o cargo e encerrou sua passagem pelo clube cearense.

LEIA TAMBÉM > Família carbonizada em São Bernardo vivia ascensão econômica

"O Ceará agradece pelo empenho e dedicação de Argel e seu staff, torcendo por sucesso e continuidade da sua carreira. A diretoria alvinegra trabalha para anunciar um novo treinador em breve", disse o Ceará em comunicado.

Junto com Argel, também deixam o clube cearense o auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja.

Argel assumiu o Ceará em novembro do ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, em transferência polêmica, já que, naquela ocasião, abandonou o CSA, também envolvido na briga contra o rebaixamento.

O treinador deixa o Ceará com um aproveitamento baixo. Foram seis empates, uma vitória e uma derrota pelo time cearense, que, sob seu comando, escapou do rebaixamento para a Série B do Brasileiro.