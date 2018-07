Técnico argentino diz que Messi é muito exigido em seu país

Messi marcou o gol vitória argentina sobre os brasileiros por 1 a 0 já nos acréscimos em Doha, aos 46 minutos do segundo tempo, em uma jogada que deixou a defesa da equipe de Mano Menezes paralisada.

"Com Messi me divirto sempre, pelas coisas que faz em campo ou nos treinamentos. A verdade é que me deixou muito feliz no Catar, porque ele precisava fazer um gol como o que fez contra o Brasil, tinha necessidade de fazer algo assim", disse o técnico à rede de televisão Fox Sports.

"Ele queria, desejava vencer o Brasil e marcar o gol com essas características, ele necessitava. Messi é o melhor do mundo e joga pela Argentina, portanto pode marcar um gol aos 15 minutos do primeiro tempo ou ao final da partida", garantiu o técnico.

Batista defendeu o jogador das críticas que apontam que ele joga melhor no Barcelona do que pela seleção argentina: "são muitas as exigências sobre ele, por isso sempre vou defendê-lo. O que ocorre é que no Barcelona ele treina sempre e na seleção, normalmente, temos apenas dois dias para treinar", justificou.