Técnico argentino recusa convite para assumir Colômbia O técnico argentino Gerardo Martino recusou o convite para assumir o comando da seleção da Colômbia, segundo revelou nesta segunda-feira o presidente da Federação Colombiana de Futebol, Luis Bedoya. As duas partes chegaram perto de fechar um acordo, mas o treinador parece ter preferido uma proposta do clube Newell''s Old Boys, da Argentina.