Técnico Artur Neto pede demissão do Goiás após somente um mês Em meio a uma queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro, o Goiás terá que procurar um novo treinador mais uma vez. Após a derrota do último domingo para o Santos, por 3 a 1, na Vila Belmiro, o técnico Artur Neto pediu demissão. Ele ficou somente um mês no cargo e deixa o time na zona de rebaixamento, em 18.º, com 31 pontos.