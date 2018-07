Técnico avisa que não vai contar com Messi nos Jogos Olímpicos

O técnico da Argentina, Gerardo Martino, avisou mais uma vez que não pretende contar com o craque Lionel Messi nos Jogos Olímpicos do Rio. O treinador tem direito a convocar três jogadores acima dos 23 anos, mas não chamará o melhor do mundo. "Messi não vai à Olimpíada", afirmou o comandante, em entrevista à Rádio de La Red.

A ausência do craque é mais uma de um grande atleta para os Jogos Olímpicos. Cristiano Ronaldo, de Portugal, não deve ser chamado, assim como muitos jogadores da Alemanha, que vai disputar a Eurocopa, de 10 de junho a 10 de julho, com sua força máxima. O único com chances de aparecer no Rio é o sueco Zlatan Ibrahimovic.

A ausência de Messi é uma boa notícia para o Brasil, que deverá contar com Neymar como reforço na seleção olímpica. Segundo Martino, o craque argentino terá uma maratona de jogos antes da Olimpíada. "Temos a Copa América e depois três jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia", explicou.

O futebol na Olimpíada começará em 4 de agosto, um dia antes da cerimônia de abertura, e a final vai ocorrer no dia 20 de agosto, no Maracanã. Até o momento as seleções classificadas são Brasil, Argentina, Alemanha, Suécia, Portugal, Dinamarca, Fiji, México, Honduras, Nigéria, Argélia, África do Sul, Japão, Coreia do Sul e Iraque.