Técnico belga admite poupar Kompany no próximo jogo O técnico Marc Wilmots garantiu nesta sexta-feira que não vai forçar a volta do zagueiro Vincent Kompany, o capitão da seleção da Bélgica. Dúvida para a partida de domingo contra a Rússia, no Maracanã, o defensor sente dor muscular no lado esquerdo da virilha e por isso ele não participa dos treinamentos desde quinta-feira.