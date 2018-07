Técnico bósnio cogita mudanças e quer despedida 'digna' Já eliminada da Copa do Mundo após apenas dois jogos, a Bósnia-Herzegovina deve ser escalada com um time diferente para a última rodada do Grupo F, nesta quarta-feira, contra o Irã, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Estudando fazer alterações na equipe, que inclusive podem envolver o atacante Edin Dzeko, considerado o principal jogador do país, o técnico Safet Susic lamentou os resultados de seu time até aqui e espera encerrar o Mundial deixando uma boa imagem de sua seleção.