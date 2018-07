Técnico Caio Júnior assume Vitória depois de deixar Bahia em agosto

SALVADOR - O Vitória confirmou nesta tarde de sexta-feira a contratação do técnico Caio Júnior, que estava desempregado desde quando deixou o comando do Bahia, no final de agosto. Na época, ele alegou problemas familiares para encerrar a sua curta trajetória pelo arquirrival da equipe rubro-negra de Salvador. Naquela ocasião, o treinador comandou o time em dez partidas, nas quais acumulou duas vitórias, três empates e cinco derrotas.

Caio Júnior chega para preencher o lugar deixado por PC Gusmão, que havia assumido o lugar do demitido Paulo César Carpegiani, mas resolveu não permanecer no Vitória depois de ter ajudado o time a conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, no qual dirigiu a equipe em apenas quatro partidas da Série B.

O novo treinador da equipe baiana estava nos Estados Unidos desde setembro, onde acompanhou os seus filhos que estudam e jogam futebol no país. Ele será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, às 16 horas, no Estádio do Barradão, e irá trazer consigo o assistente-técnico Almir Domingues e o preparador físico Solivan Dallvale.

Ex-técnico também de times grandes como Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Grêmio, além de outras equipes do exterior, Caio Júnior assinou contrato para dirigir a equipe baiana pelo menos até 20 de dezembro de 2013. "Estou contente porque cheguei há apenas uma semana no Brasil e já recebi esse convite do Vitória. Já comecei a trabalhar no planejamento e na estrutura da equipe para o ano que vem", afirmou o treinador, em declaração publicada pelo site oficial do seu novo clube.