Técnico campeão da Copa do Brasil com o Juventude morre no RS

"O Juventude lamenta profundamente o falecimento de Valmir Louruz, 71 aos, em Porto Alegre. Ex-treinador do Juventude, foi o grande responsável pela maior conquista do clube em toda a história: a Copa do Brasil. Profissional de fino trato e respeitadíssimo em todos os lugares em que passou, deixa um legado inesquecível no futebol, especialmente no Juventude, clube que sempre lembrará e saudará seu nome, seus atos e suas conquistas", escreveu o time de Caxias, em nota, dizendo-se "chocado" com a morte.

Zagueiro na época de jogador, entre as décadas de 1960 e 1970, chegou a jogar por Palmeiras e Internacional antes de defender os dois rivais de Caxias. Começou a carreira de treinador no Juventude, rodando por dezenas de clubes. Seu maior feito foi a conquista da Copa do Brasil de 1999, eliminando Corinthians, Bahia, Inter e Fluminense e vencendo o Botafogo na final.